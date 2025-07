Maltempo a Torino annullato concerto Baustelle e Lucio Corsi

E’ il maltempo a prendere il centro della scena a Torino, costringendo alla cancellazione di un atteso concerto di Baustelle e Lucio Corsi. Forti raffiche di vento e caduta di rami hanno reso impossibile lo svolgimento dell’evento, secondo l’ordinanza del sindaco di Collegno. La buona notizia? Verranno comunicate presto nuove date e modalità di rimborso, perché la musica tornerà presto a riscaldare i cuori dei fan.

Maltempo nel Torinese con forti raffiche di vento e caduta di rami e alberi. Il maltempo ha intaccato anche il concerto della serata, quello di Lucio Corsi e Baustelle. “Come da ordinanza del sindaco di Collegno, il concerto di Baustelle e Lucio Corsi viene rinviato a data da destinarsi a causa di avverse condizioni meteorologiche. Sarà nostra cura informare al più presto gli spettatori su data di recupero e modalità di rimborso”. E’ il messaggio che si legge sul sito del Flower Festival di Collegno, nel Torinese, dove era in programma il concerto dei Baustelle e di Lucio Corsi. Il concerto è stato sospeso per il maltempo e le forti raffiche di vento. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo a Torino, annullato concerto Baustelle e Lucio Corsi

