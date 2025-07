Unica sostenibile solidale | è la Ferrari Daytona SP3 Tailor Made che andrà all’asta a Monterey 2025

Ferrari presenta un gioiello unico e solidale: la Daytona SP3 Tailor Made, una creazione esclusiva dal valore inestimabile, che sarà battuta all’asta a Monterey nel 2025. Un’opera d’arte su ruote, simbolo di innovazione e impegno sociale, destinata a fare la differenza. Questo capolavoro rappresenta non solo l’eccellenza di Maranello, ma anche un gesto di solidarietà. Questa straordinaria Ferrari ci ricorda che il vero lusso è donare.

Nel cuore della Monterey Car Week 2025, tra auto da sogno e collezionisti di tutto il mondo, sarà protagonista una Ferrari fuori dall’ordinario. Maranello ha svelato una Daytona SP3 Tailor Made in versione unica, che rappresenta l’essenza più alta della personalizzazione, dell’innovazione e dell’impegno sociale del Cavallino Rampante. L’esemplare sarà battuto all’asta da RM Sotheby’s e tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Questa Daytona SP3 non è una semplice hypercar, ma una dichiarazione di stile e visione. La sua livrea in Giallo Modena, abbinata a dettagli in fibra di carbonio bicolore e inserti nero lucido (splitter, minigonne, diffusore), incarna una nuova espressione del lusso sportivo Ferrari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it