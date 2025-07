Sinner annulla l' allenamento | tam tam impazzito da Wimbledon

Nubi minacciose si addensano su Wimbledon, mentre l’attesa cresce intorno a Jannik Sinner. L’ultimo aggiornamento segna l’annullamento dell’allenamento previsto per oggi pomeriggio, una decisione che alimenta il tam tam di rumors e preoccupazioni. Nonostante il dolore al gomito, Sinner aveva pianificato di prepararsi al meglio in vista del decisivo match contro Ben Shelton. Riuscirà a superare questo ostacolo e a mantenere viva la sua corsa nel torneo più prestigioso?

Nubi sempre più nere sul Wimbledon di Jannik Sinner: è stato infatti annullato l'allenamento previsto per oggi pomeriggio. Il numero 1 del mondo aveva prenotato un campo per le 17 ora italiana, in vista del quarto di finale contro l'americano Ben Shelton di domani, nonostante il dolore al gomito che lo aveva limitato ieri negli ottavi contro Dimitrov. Una beffa per due giocatori: il bulgaro, in vantaggio di due set a zero, sembrava a un passo dall'impresa quando è stato costretto al ritiro a causa di un problema muscolare dopo un servizio. "Non mi sento vincitore oggi", aveva riconosciuto Sinner, che si era anche detto preoccupato per l'ennesimo fastidio fisico, questa volta al gomito appunto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it