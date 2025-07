Gaza ore decisive per la tregua Netanyahu incontra Trump

Sono ore decisive per la tregua a Gaza, mentre il premier israeliano Netanyahu è negli Stati Uniti per incontrare il presidente Trump. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gaza, ore decisive per la tregua. Netanyahu incontra Trump

Gaza, ore decisive per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas - Le tensioni a Gaza raggiungono un punto critico: le prossime ore saranno decisive per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas.

Medio Oriente: ore decisive Netanyahu vola a Washington per incontrare Trump: attesa per la possibile tregua tra Israele e Hamas, ma in agenda anche Iran e Siria.

Hamas verso un sì alla tregua. Netanyahu contestato nel kibbutz di Nir Oz.; Guerra a Gaza, Witkoff: 'A breve accordo preliminare su tregua'; Attacco Idf su Siria: un morto. L'ONU denuncia ingenti saccheggi di materiale medico a Gaza - Israele blocca la visita in Cisgiordania dei leader guidati dall'Arabia Saudita..

Cena alla Casa Bianca, Trump a Netanyahu: "Basta guerra a Gaza". E Bibi lo candida al Nobel - Poi l'inviato Witkoff volerà in Qatar per mediare con Hamas

Gaza, Trump pressa Netanyahu: «Subito la tregua di 60 giorni» - IL VERTICE Trump ieri sera lo ha detto in modo molto diretto a Netanyahu, in occasione del loro terzo incontro alla Casa Bianca da quando è cominciato il secondo mandato