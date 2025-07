Cerco chef né comunista né gay bufera su post cuoco stellato

Una controversia scuote il mondo della cucina di alto livello: uno chef stellato, Paolo Cappuccio, ha scatenato un acceso dibattito con un post controverso, poi rimosso, in cui elencava i requisiti per la sua brigata. La sua scelta di escludere certi gruppi ha suscitato immediatamente reazioni di sdegno e discussioni sulla libertà di scelta e rispetto nel settore. Ma cosa succederà ora?

(Adnkronos) – E' bufera dopo il post su Facebook – poi scomparso dai social -in cui lo chef Paolo Cappuccio, tra i migliori cuochi al mondo, spiegava di cercare "chef con brigata per hotel 4 stelle in Trentino", escludendo però "comunistifancazzisti" e "persone con problemi di alcol, droghe e di orientamento sessuale". "Se eventualmente resta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com