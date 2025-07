Aperto il bando 2025 per il Premio Don Roberto Malgesini il sacerdote ucciso davanti alla sua parrocchia

È aperto il bando 2025 per il prestigioso “Premio Don Roberto Malgesini”, un riconoscimento che celebra il coraggio, l’impegno e l’altruismo di chi si distingue nel servizio alla comunità. Questa quinta edizione, dedicata al sacerdote ucciso davanti alla sua parrocchia nel 2020, vuole illuminare le storie di chi, con azioni concrete, contribuisce a rendere la nostra provincia un luogo migliore. Non perdere l’occasione di essere parte di questa nobile iniziativa!

Como, 8 luglio 2025 - La Provincia di Como ha emesso il bando per la quinta edizione del “Premio Don Roberto Malgesini”. La benemerenza, dedicata alla memoria del sacerdote ucciso davanti alla sua parrocchia il 15 settembre 2020, ha lo scopo di “riconoscere pubblicamente valore ed estimazione nei confronti di coloro che, con opere concrete nei diversi campi delle attività umane, hanno svolto un ruolo importante per la comunità provinciale, contribuendo con la propria azione ad affermare il prestigio e la conoscenza del territorio e della sua storia, a diffondere sentimenti di solidarietà sociale ed economica, a servire le istituzioni pubbliche e private con senso di abnegazione nell’interesse generale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aperto il bando 2025 per il Premio Don Roberto Malgesini, il sacerdote ucciso davanti alla sua parrocchia

In questa notizia si parla di: bando - premio - roberto - malgesini

Al via la X edizione del Premio Cesare Zavattini: aperto il Bando 2025 per giovani filmmaker - È aperto il bando per la X edizione del Premio Cesare Zavattini 2025, promosso dalla Fondazione AAMOD.

Aperto il bando 2025 per il Premio Don Roberto Malgesini, il sacerdote ucciso davanti alla sua parrocchia; Premio Don Roberto Malgesini, la Provincia di Como ha emesso il bando per la quinta edizione; Premio Don Roberto Malgesini: aperto il bando per la quinta edizione.

Aperto il bando 2025 per il Premio Don Roberto Malgesini, il sacerdote ucciso davanti alla sua parrocchia - Como, torna l’iniziativa indetta dalla Provincia di Como in memoria del religioso morto nel 2020: tutte le informazioni utili per partecipare ... Segnala ilgiorno.it

Premio Don Roberto Malgesini, la Provincia di Como ha emesso il bando per la quinta edizione - La Provincia di Como ha emesso il bando per la quinta edizione del “Premio Don Roberto Malgesini”. espansionetv.it scrive