Perché Jerry Lewis ha diseredato i suoi sei figli testamento solo per la figlia dell’ultima moglie

La complessa storia di Jerry Lewis, icona del cinema e della comicità, nasconde un capitolo sorprendente e controverso: la sua decisione di diseredare sei dei suoi sette figli, lasciando tutto alla figlia dell'ultima moglie. Un gesto che ha suscitato numerosi interrogativi sui motivi e le dinamiche familiari dietro questa scelta. Scopriamo insieme le motivazioni e le implicazioni di una decisione così drastica, che ancora oggi fa discutere nel mondo dello spettacolo e della famiglia.

Jerry Lewis era padre di 7 figli, 6 avuti da Patti Palmer e una, Danielle, avuta da SanDee Pitnick nel 1992. A seguito della scomparsa di Jerry Lewis, nel testamento l’attore ha diseredato i suoi 6 figli: Gary, Ronald, Joseph, Christopher, Scott e Anthony. La crisi con l’ex moglie Palmer, dalla quale si separò nel 1980, dopo un ultimo periodo particolarmente tormentato, non ha aiutato il rapporto tra Lewis e i suoi figli, almeno in quel testamento dove cita di averli “intenzionalmente esclusi”, compresi “i loro discendenti” come beneficiari del suo patrimonio. L’attore ha infatti considerate “degne” della sua eredità, solo la moglie SanDee e la figlia Danielle. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it