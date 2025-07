Lavori via Toledo il geochimico De Vivo | No a pietra lavica è come specchio riflettente Sì a travertino

Lavori in vista su via Toledo, ma cosa ci aspettano davvero? Il geochimico Benedetto De Vivo, esperto di fama internazionale e consulente della Procura di Napoli, esprime un parere critico sul progetto approvato dal Comune. La sua analisi rivela che il rivestimento in pietra lavica potrebbe non essere all’altezza delle aspettative, simile a uno “specchio riflettente” poco adeguato. Ma quali saranno le implicazioni di questa scelta?

Tempo di lettura: < 1 minuto Marciapiedi di via Toledo rifatti in pietra lavica? “Come specchi riflettenti” ammonisce Benedetto De Vivo, geochimico di fama internazionale, consulente della Procura di Napoli. È un parere scientifico sul progetto approvato dal Comune di Napoli. Lavori programmati dal prossimo novembre, durata prevista 1000 giorni. Il piano prevede di rivestire il tratto compreso tra piazza Carità e piazza Trieste e Trento. “ Ho letto con grande meraviglia la notizia di pavimentazione di Via Toledo, con pietra lavica, penso etnea” dice De Vivo. “Ma i Tecnici Prof di Ingegneria, al vertice di Amministrazione Comunale, ignorano forse che le città sono isole di calore?” chiede il geochimico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lavori via Toledo, il geochimico De Vivo: “No a pietra lavica, è come specchio riflettente. Sì a travertino”

In questa notizia si parla di: toledo - geochimico - vivo - pietra

Lavori via Toledo, il geochimico De Vivo: No a pietra lavica, è come specchio riflettente. Sì a travertino.