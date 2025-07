Uomini e Donne scoppia la chiacchierata coppia del trono over

Il trono over di "Uomini e Donne" torna a far parlare di sé con un nuovo, sorprendente capitolo. Dopo aver creduto in un lieto fine, una coppia celebre ha visto il gelo nascere tra le loro parole e gesti, scatenando un'onda di speculazioni sui social. La domanda che tutti si pongono ora è: cosa sta davvero succedendo dietro le quinte di questa intricata soap italiana? La risposta potrebbe riservare ancora molti colpi di scena.

News Tv, colpo di scena a "Uomini e Donne ": una delle coppie più chiacchierate del trono over ci regala l'ennesimo capitolo della telenovela sentimentale italiana. Sembravano pronti a scrivere il proprio lieto fine, invece. è sceso il gelo. E sui social si è scatenata la caccia al dettaglio sospetto. Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea al capolinea? Cosa succede. Lo avevano notato tutti: spariti selfie, addio storie romantiche, zero like reciproci.

