Ex Ilva Urso | Definite due ipotesi per mantenere produttività e occupazione

Per garantire la continuità produttiva e salvaguardare l’occupazione a Taranto, abbiamo illustrato due ipotesi strategiche: la prima prevede la realizzazione di tre forni elettrici alimentati da DRI e una nave rigassificatrice per il gas, mentre la seconda ipotesi propone l’installazione di forni elettrici alimentati anche tramite un contratto di approvvigionamento energetico dedicato. Entrambe mirano a valorizzare il patrimonio industriale e a promuovere un futuro sostenibile per l’area.

“ Abbiamo illustrato due ipotesi: la prima che prevede la realizzazione a Taranto, nei tempi congrui, di tre forni elettrici con tre DRI che li alimenteranno. Questa soluzione ha necessità di una nave rigassificatrice che fornisca il gas necessario sia da alimentare i DRI che realizzeranno il preridotto per i tre forni elettrici. La seconda ipotesi è che a Taranto si realizzino i tre forni elettrici che saranno alimentati anche con un contratto di servizio da parte di DRItalia che realizzerà i DRI in altra località in cui sarà più facile il rifornimento e a miglior costo”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, al termine della riunione fiume di otto ore nella sede del ministero a Roma sulle sorti dell’ex Ilva di Taranto assieme agli enti locali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ex Ilva, Urso: "Definite due ipotesi per mantenere produttività e occupazione"

In questa notizia si parla di: ipotesi - ilva - urso - definite

Ilva, alta tensione governo-sindacati: riconvocati lunedì sulla Cigs, c’è l’ipotesi di disertare il tavolo - L’Ilva resta al centro di tensioni tra governo e sindacati, già insoddisfatti dall’incontro convocato a Palazzo Chigi.

Ex Ilva, Urso: Definite due ipotesi per mantenere produttività e occupazione; Maltempo a Torino, annullato concerto Baustelle e Lucio Corsi; Dazi, Lollobrigida e la proposta sulla bresaola.

Tavolo Ilva in corso al ministero, Urso: "Ipotesi nazionalizzazioni è contro la Costituzione" - Tutelare occupazione e produzione, salvaguardare il processo di decarbonizzazione e rilanciare l'ex Ilva di Taranto attraverso un intervento deciso dello Stato. msn.com scrive

Ex Ilva, 48 ore decisive: riunione a oltranza al Mimit - Vertice del ministro Urso con Regione Puglia e enti locali: sul tavolo AIA, decarbonizzazione, nave rigassificatrice e garanzie occupazionali per evitare la chiusura del più grande impianto siderurgic ... Come scrive panorama.it