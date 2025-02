Formiche.net - Che cosa non quadra su Deep Seek secondo Goldman Sachs

Qualnonsu. L’applicazione di Intelligenza Artificiale cinese, che nei giorni scorsi ha messo a soqquadro i mercati di mezzo mondo, può produrre un effetto collaterale indesiderato,. “Abbiamo sostenuto in una serie di pubblicazioni negli ultimi due anni che l’Intelligenza Artificiale generativa potrebbe aumentare la produttività del lavoro e la crescita globale, principalmente grazie alla sua capacità di automatizzare una larga quota di attività lavorative. Le nostre stime di base implicano un rialzo lordo cumulativo del 15% per la produttività del lavoro e i livelli del Pil degli Stati Uniti”, premette in un report la banca d’affari americana.Ora, “la notiziacui il modello di Intelligenza Artificiale disi confronta favorevolmente in termini di prestazioni con i modelli leader attuali, nonostante utilizzi hardware meno avanzati e costi di sviluppo molto inferiori, ha sollevato dubbi sul fatto che la fase successiva del ciclo di investimenti, in cui i risparmi sui costi di elaborazione riducono l’investimento hardware nominale necessario per addestrare e utilizzare modelli di Intelligenza Artificiale generativa, arriverà prima del previsto.