Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Behar Vliegen Wimbledon 2025 | orario programma streaming

Se sei un appassionato di tennis e non vuoi perderti l’emozione del match tra Bolelli, Vavassori e Behar a Wimbledon 2025, sei nel posto giusto! Scopri dove e come seguire in TV, streaming e orari il grande giorno dei doppi sull’erba londinese. Preparati a vivere ogni punto con intensità e a tifare per la coppia tutta italiana in una delle più affascinanti sfide del torneo. Resta con noi per saperne di più!

Dopo due giornate riservate esclusivamente ai 128 match di primo turno tra singolare maschile e femminile, quest’oggi cominciano anche i doppi a Wimbledon 2025. L’unica coppia interamente italiana a scendere in campo nel day-3 sull’erba londinese dell’All England Club è quella composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, accreditata della settima testa di serie. Il bolognese ed il torinese sognano un exploit ai Championships per fare un grosso passo in avanti verso l’obiettivo della seconda qualificazione consecutiva alle ATP Finals e soprattutto per provare a conquistare il primo Slam in coppia dopo le tre finali perse nel giro di un anno e mezzo tra Melbourne e Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: bolelli - vavassori - wimbledon - vedere

Chi sono Bondioli/Caniato, i due teenager fuori dai 300 del ranking capaci di battere Bolelli/Vavassori! - Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato, due talentuosi teenager classe 2005, stanno conquistando il mondo del tennis.

A Wimbledon 2025 cinque italiani al via nel doppio maschile: Bolelli e Vavassori tra i favoriti, debutto per Cobolli insieme a Bublik. Scopri il tabellone e gli accoppiamenti. ? https://buff.ly/iJbrgQH Vai su Facebook

Wimbledon, il doppio parla italiano: Bolelli-Vavassori tra i favoriti, debutto intrigante per Cobolli-Bublik Leggi di più Vai su X

Atp Halle, Atp Queen's e Wta Berlino, il programma di oggi: partite e orari; Simone Bolelli e Andrea Vassori perdono la finale dell'Australian Open 2025 di doppio maschile contro Harri Heliovaara e Henry Patten | Tennis ATP; Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten per il titolo in doppio: quando e dove vederla.

Dove vedere i match del secondo turno di Wimbledon in tv e streaming. Programma e orari della terza giornata - In campo fra gli azzurri Darderi, che se la vedrà con Fery e Bellucci che affronterà Lehecka. Scrive corriere.it

Sonego & Vavassori, tennisti torinesi in cerca di gloria a Wimbledon - Sonny debutta oggi contro il talentuoso portoghese Jaime Faria: se passa, possibile derby con Musetti. Da msn.com