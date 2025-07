Il Pd eterno secondo E Schlein ha un' altra grana nelle Marche

Il Pd, eterno secondo nelle Marche e simbolo di una stagione politica stagnante, si trova di fronte a un ostacolo insormontabile: il proprio zoccolo duro. Come il leggendario ciclista francese che sfiorò il podio senza mai indossare la maglia gialla, il partito di Schlein fatica a varcare la soglia del centrodestra, mantenendo una distanza ormai incolmabile. La sfida è aperta: come superare questa maledizione e riconquistare terreno?

Eterni secondi. Come quel leggendario ciclista francese, che pur salendo sul podio, non indoss√≤ mai la maglia gialla del Tour. Esattamente come il Pd, che staziona nei sondaggi tra il 21,5% e il 23,5% (nella rilevazione del luned√¨ di Swg al 23%), senza mai erodere la distanza che lo separa dal centrodestra. Un fossato incolmabile; Giorgia Meloni √® lontana. La maledizione dello zoccolo duro, impossibile attrarre elettori fuori dal recinto di sinistra. Con un'offerta sul mercato che riguarda tre prodotti simili (Pd, M5S e Avs) che si scambiano elettori, senza acquisirne nuovi. Ora arriva la ¬ętenda dei moderati¬Ľ: gioisce il ¬ęmedico¬Ľ pietoso giunto al capezzale del Nazareno, Goffredo Bettini. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Il Pd eterno secondo. E Schlein ha un'altra grana nelle Marche

