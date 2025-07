La finale dell’Isola dei Famosi 2025 | dove si svolgerà e quando i naufraghi torneranno in Italia

Stasera si svolgerà la tanto attesa finale dell’Isola dei Famosi 2025, con il vincitore che sarà decretato in un affascinante scenario in Honduras. Dopo quasi due mesi di avventure e sfide, i naufraghi si preparano a tornare in Italia, con un ritorno che promette emozioni e sorprese. Non perdete gli aggiornamenti: scopriremo insieme tutte le novità sulla conclusione di questa avventura televisiva. Continua a leggere.

Stasera andrà in onda la finale dell'Isola dei Famosi 2025, durante la quale verrà stabilito il vincitore. Fanpage.it apprende che la premiazione avrà luogo in Honduras. I naufraghi concluderanno lì il loro percorso, durato quasi due mesi e, dal giorno successivo, verranno portati nuovamente in Italia, probabilmente con un organizzazione che prevederà un paio di giorni per il rientro definitivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

