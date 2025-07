Dall' Abruzzo la vittoria della piccola Silvia | Ora c' è l' infermiere scolastico per tutti gli alunni con grave disabilità

Dall'Abruzzo arriva una notizia di speranza: Silvia, la piccola guerriera di Martinsicuro, ha contribuito a ottenere un infermiere scolastico dedicato per gli alunni con gravi disabilità. Ora, sua madre non si ferma e aspetta con determinazione l'incontro con il ministro Schillaci, affinché questa assistenza venga finalmente inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza. Un passo fondamentale verso un sistema più equo e solidale per tutti.

Ma la madre della bimba di Martinsicuro (Teramo) non si ferma qui e a Tgcom24 annuncia: "Aspetto l'incontro con il ministro Schillaci, perché questo tipo di assistenza sia inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) per consentire regolare programmazione di risorse umane e finanziarie". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dall'Abruzzo la vittoria della piccola Silvia: "Ora c'è l'infermiere scolastico per tutti gli alunni con grave disabilità"

