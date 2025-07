Bambina chiusa in auto con il caldo rovente | interviene la polizia

In un’Italia sempre più colpita da ondate di caldo estremo, un episodio in Olanda ci ricorda l’importanza di vigilare sui nostri piccoli. A Amersfoort, la polizia ha rischiato tutto rompendo un finestrino per salvare un neonato intrappolato sotto il sole cocente. Momenti di tensione e solidarietà che ci invitano a riflettere sulla nostra responsabilità. La sicurezza dei nostri figli non può aspettare.

Amersfoort, Olanda: la polizia rompe il finestrino di un'auto per salvare un neonato intrappolato sotto il sole cocente. Allerta per il caldo estremo. Momenti di autentica tensione nella città olandese di Amersfoort. La polizia è stata protagonista di un salvataggio provvidenziale. Gli agenti sono dovuti intervenire d'urgenza per trarre in salvo un neonato, rimasto intrappolato in un'auto surriscaldata. Sono situazioni che purtroppo capitano spesso in questo periodo dell'anno, ma in questo caso specifico stava per diventare critica.

