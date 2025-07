Chiude la fabbrica di batterie con cui la Ue voleva imitare la Cina

Il sogno di una filiera europea delle batterie sembra sgretolarsi, lasciando il Vecchio Continente senza una vera autonomia nel settore delle auto elettriche. Dopo Northvolt e la cessione della gigafactory polacca agli Stati Uniti, l’Europa rischia di perdere un’occasione cruciale per competere con la Cina. Quali sono le conseguenze di questa crisi industriale? Scopriamolo insieme.

Dopo il fallimento della svedese Northvolt, non si trovano investitori per il sito che doveva dare al Vecchio continente l’autosufficienza sulle macchine elettriche. E la piĂą grande gigafactory polacca finisce in mani Usa. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Chiude la fabbrica di batterie con cui la Ue voleva imitare la Cina

