Chanel Totti in estate è una dark lady | gonna maxi e guanti di pizzo per l'uscita con le amiche

Chanel Totti si conferma regina di stile anche in estate, sfoggiando un look decisamente audace e sofisticato con gonna maxi e guanti di pizzo. La sua trasformazione in una dark lady senza paura cattura l’attenzione e ispira donne di tutte le età a osare con eleganza. Ma cosa rende questa scelta così irresistibile? Scopriamolo insieme, perché il suo stile è un vero e proprio inno alla personalità forte e autentica.

Chanel Totti è piĂą attiva che mai sui social ed è proprio sul suo profilo che ha mostrato il look scelto per l'uscita con le amiche. Per lei niente fiori, colori vitaminici o stampe tropical, per l'estate si è trasformata in una dark lady. 🔗 Leggi su Fanpage.it

