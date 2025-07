Patto Educativo di corresponsabilità un modello per gli Istituti Comprensivi e un modelle per le Secondarie di II grado

Il Patto Educativo di Corresponsabilità rappresenta un elemento fondamentale per costruire un ambiente scolastico più coeso e collaborativo. Previsto dall’art. 5-bis del D.P.R. 235/2007, questo strumento favorisce la condivisione di impegni tra scuola, famiglia e studenti, creando un contesto di rispetto e inclusione. In questo articolo, esploreremo come può essere implementato efficacemente sia negli istituti comprensivi che nelle secondarie di II grado, contribuendo a una convivenza civile e responsabile.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è uno strumento normativo e pedagogico previsto dall’art. 5-bis del D.P.R. 2352007, finalizzato a rendere espliciti e condivisi gli impegni reciproci tra scuola, famiglia e studenti. Esso costituisce parte integrante del progetto educativo dell’istituto ed è orientato a promuovere una convivenza civile basata su rispetto, collaborazione, sicurezza, inclusione e partecipazione . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

