Ha la testa da un’altra parte | non solo Calhanoglu | Altro pesante smacco in casa Inter

L'Inter si trova in una fase critica, con le tensioni interne che si fanno sempre più evidenti. Dopo l’eliminazione inattesa dal Mondiale per Club contro il Fluminense, emergono nuovi segnali di instabilità: Calhanoglu pare aver perso la motivazione, e un altro top player potrebbe avere la testa altrove. In questo clima di incertezza, i nerazzurri devono affrontare non solo le sfide sul campo, ma anche le difficoltà di un ambiente in fermento.

Ha la testa da un’altra parte: non solo Calhanoglu Altro pesante smacco in casa Inter"> Calhanoglu non sembra più intenzionato a vestire i colori nerazzurri. Ma un altro top sembra avere la testa altrove. In casa Inter si sta vivendo un periodo tutt’altro che sereno. Aria pesantissima da respirare ma l’eliminazione dal Mondiale per Club, arrivata a sorpresa contro il Fluminense, potrebbe far rifiatare dirigenza e giocatori. Dopo una stagione infinita è arriva il momento delle vacanze ma anche e soprattutto del calciomercato. In particolare al centro dell’attenzione è ritornato il nome di Hakan Calhanoglu. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Ha la testa da un’altra parte: non solo Calhanoglu | Altro pesante smacco in casa Inter

In questa notizia si parla di: altro - testa - calhanoglu - casa

Retrocessione Sampdoria, Cassano: "Tifosi, su la testa. Ma per fare un altro anno così meglio la D" - La retrocessione della Sampdoria ha scosso profondamente il panorama calcistico genovese, suscitando reazioni appassionate.

MOMENTO SONDAGGIO C'è aria di rivoluzione in casa #Inter dopo lo sfogo di Lautaro e le parole di Marotta. Oltre a Calhanoglu, chi altro dovrebbe essere messo alla porta dai nerazzurri? Vai su X

IL LIKE DI #THURAM AL POST DI #CALHANOGLU Nel post del turco spunta anche il "mi piace" dell'attaccante francese dell'#Inter, fra l'altro compagno di reparto di #Lautaro Vai su Facebook

L’Inter va in testacoda ma poi si rimette in marcia; Champions League, PSG-Arsenal 2-1: transalpini in finale contro l’Inter il 31 a Monaco - La sintesi della partita; L'Inter passa a Como, ma non basta. Ora la testa è solo sulla Champions League.

Dove c’è Inter, c’è casa: like di Thuram al post di Calhanoglu contro Lautaro. Pure la moglie di Inzaghi - Marcus Thuram diventa un caso: mette like al post di Hakan Calhanoglu e dà un chiaro indizio da che parte sta. Riporta ilnapolista.it

Calhanoglu, un altro addio al veleno? Dall'Amburgo a Leverkusen e Milan, tutti i precedenti di una carriera da 'traditore' - Chi conosce il calciatore da tempo, non si stupisce nemmeno: per lui non è la prima volta. Segnala msn.com