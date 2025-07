WWE Night of Champions 2025 – Review

Benvenuti, appassionati di wrestling! Oggi ci immergiamo nell’analisi di WWE Night of Champions 2025, un evento che ha acceso il ring dalla Kingdom Arena di Ryiadh. Sei match avvincenti, tensioni altissime e molte sorprese da svelare: preparatevi a scoprire tutti i dettagli di questa notte indimenticabile. Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis vi guiderà tra i momenti più emozionanti di questa spettacolare serata. Pronti? Cominciamo!

I i ONE ON ONE MATCH Cody Rhodes vs Randy Orton in the King of the Ring Final for a Summerslam World Championship Match (19:45) Ci sono due volti di questo Match. Come avevo previsto in fase d Preview, sotto il punto di vista lottato non si è visto niente di eccezionale.