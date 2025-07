Israele ha accettato una tregua di 60 giorni a Gaza dice Trump

In un momento di tensione internazionale, Israele avrebbe acconsentito a una tregua di 60 giorni a Gaza, come annunciato da Donald Trump su Truth Social. Un passo che potrebbe segnare una svolta significativa nel conflitto, offrendo speranza di de-escalation e trattative. Tuttavia, l’incertezza rimane alta: Hamas non ha ancora risposto ufficialmente, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali per la pace.

Israele ha dato il via libera a una tregua di sessanta giorni a Gaza. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth Social, definendolo un passaggio «necessario» verso la fine della guerra. Ma a oltre ventiquattro ore dalla proposta, Hamas non ha ancora comunicato la propria posizione. Sul tavolo c’è l’accordo piĂą avanzato da mesi: sospensione dei combattimenti, rilascio di ostaggi israeliani, scambio con prigionieri palestinesi e una finestra diplomatica per negoziare una soluzione piĂą ampia. Resta però in bilico, come ogni precedente tentativo, sul nodo centrale: Hamas accetterĂ una tregua senza garanzie di sopravvivenza politica? E Israele è pronto a fermarsi senza la caduta del gruppo terroristico palestinese? Il presidente Trump incontrerĂ lunedì prossimo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Israele ha accettato una tregua di 60 giorni a Gaza, dice Trump

