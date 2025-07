Calhanoglu lo zoccolo duro dell’Inter non ha gradito questo – CdS

L’Inter si trova in un momento di grande tensione, con il fragile equilibrio tra calciatori e dirigenza messo alla prova. La querelle tra Calhanoglu, Lautaro Martinez e Beppe Marotta ha acceso una vera e propria polveriera dentro lo spogliatoio nerazzurro. Quand’è che questa crisi potrà essere superata? La risposta dipende dalla capacità di tutti di ricostruire fiducia e unità, fondamentali per il futuro del club.

In casa Inter è esplosa la questione Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha replicato alle parole furenti di Lautaro Martinez e Beppe Marotta e adesso i nerazzurri sono una polveriera. In particolare, allo zoccolo duro nerazzurro non è piaciuto un atteggiamento del numero 20. ROTTURA – Epilogo di stagione da dimenticare per l’Inter, che in un mese è finita sia nel vortice negativo dei risultati tra finale di Champions League e uscita di scena dal Mondiale per Club, sia per quanto riguarda la compattezza del gruppo. E il caso Hakan Calhanoglu dimostra tutto ciò. Nel post partita lo sfogo di Lautaro Martinez prima e Beppe Marotta poi ha fatto alzare di fatto un polverone. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, lo zoccolo duro dell’Inter non ha gradito questo – CdS

Video-editoriale del 13.6.2025 L'#Inter 2025-26 avrà seconde linee più giovani mentre nello 'zoccolo duro' c'è chi sale e chi scende. Aria di #Derby su #Leoni e prima di qualsiasi discorso su #Calhanoglu va visto #Sucic.

