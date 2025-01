Secoloditalia.it - Trattative libiche, Vespa sbugiarda le sinistre: “Chiedete ai governi Renzi e Gentiloni…”

Non è convenuto alle, dem in testa, sollevare un polverone sulla conduzione (“propaganda di regime”, “portavoce di Fratelli d’Italia) di Brunoa 5Minuti, la striscia quotidiana che va in onda dopo il Tg1. Il caso nasce dalle parole finali del conduttore di Porta a porta. Esasperato dal teatrino di Angelo Bonelli, suo ospite in trasmissione, sul caso Almasri. Di fronte alle foto delle vittime di torture esposteo dal portavoce dei Verdi, a sostegno della narrazione del governo complice del torturatore libico,sbotta. “In ogni stato, si fanno cose sporchissime, anche trattando con i torturatori, per la sicurezza nazionale. Questo avviene in tutti gli stati del mondo”, taglia corto e chiude il sipario.Almasri, le parole diche fanno impazzire la sinistraAl grido di vergogna scatta il plotone d’esecuzione della sinistra contro “l’arringa del cattivo conduttore che fa propaganda di regime e non informazione”.