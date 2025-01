Cinemaserietv.it - Superman, gli eredi del creatore fanno causa a Warner: a rischio l’uscita del film in Uk?

Glidi Joseph ‘Joe’ Shuster, co-diinsieme a Jerry Siegel, hanno avviato un’azione legale controBros. Discovery e DC Comics. La, depositata presso il Tribunale Federale del Distretto Meridionale di New York, sostiene che i diritti d’autore per l’utilizzo dei personaggi nei territori di Canada, Regno Unito, Irlanda e Australia siano ora di proprietà deglistessi, per effetto delle leggi locali sul copyright:Secondo quanto sostenuto all’interno della, dunque,starebbe sfruttando il personaggio diin quei paesi senza alcun consenso o diritto, in violazione della normativa.Il nuovo” in uscita il prossimo luglio per la regia di James Gunn potrebbe essere bloccato se la corte dovesse dare ragione agli: naturalmente il ‘ban’ riguarderebbe solo i territori succitati.