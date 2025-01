Lanotiziagiornale.it - Stipendi più alti, di quanto salgono le retribuzioni e chi guadagna di più

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Dopo due anni glitornano a crescere a un ritmo maggiore dei prezzi. I salari, nel 2024, sono infatti cresciuti più dell’inflazione, stando agli ultimi dati Istat. Per lecontrattuali l’incremento è stato del 3,1% rispetto all’anno precedente. Non una salita esponenziale, ma grazie a una crescita contenuta dei prezzi finalmente i lavoratori sono riusciti a recuperare una piccola parte del potere d’acquisto perso negli scorsi anni a causa della crisi inflattiva.gli: per chi aumentano di più leLa crescita maggiore dei salari si è registrata nel settore privato e, in particolare, nel comparto industriale. Ben diversa la dinamica nella pubblica amministrazione, constazionarie a causa del mancato rinnovo dei contratti. Gli aumenti maggiori si sono registrati nel comparto industriale (+4,6%) e nei servizi privati (+3,4%).