Sorteggio fortunato per le italiane playoff Champions | le avversarie di Milan Juve e Atalanta

per idella nuovaLeague. Tanta fortuna per le. Il motivo? Nessun derby, almeno in questa fase. Lantus affronterà aidiLeague gli olandesi del Psv. Questo l'esito deldi Nyon. La gara di andata è in programma l'11-12 febbraio, il ritorno il 18-19 febbraio. In caso di passaggio del turno i bianconeri se al vedranno con Arsenal o Inter. Si profila dunque un derby d'Italia agli ottavi. Ilaffronterà aidiLeague gli olandesi del Feyenoord. Questo l'esito deldi Nyon. La gara di andata è in programma l'11-12 febbraio, il ritorno in casa a san Siro il 18-19 febbraio. In caso di passaggio del turno i rossoneri se la vedranno con Arsenal o Inter. Si profila dunque il derby dio agli ottavi.