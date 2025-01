Oasport.it - Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch 2025: orari, tv, streaming. Ultima gara prima dei Mondiali

Leggi su Oasport.it

di Saalbach sono ormai prossimi ad iniziare.del trasferimento in Austria per due settimane, però, ladelmaschile vivrà ancora un ultimo appuntamento. A, infatti, è in programma domenica una discesa libera con la pista Kandahar che riapre nuovamente i battenti dopo aver accolto le donne la scorsa settimana.L’fatica dunquedella rassegna iridata, con la solita Svizzera che si presenta come la nazione da battere ancora una volta in discesa libera, nonostante l’vittoria a Kitzbuehel sia stata del canadese Crawford. Ai favoriti saranno ancora Marco Odermatt, Franjo Von Allmen ed Alexis Monney. Fari puntati anche sui canadesi e poi sullo sloveno Miha Hrobat.Sarà un fine settimana un po’ atipico, visto che ci sarà solo unain programma, con le prove che si svolgeranno oggi e poi sabato.