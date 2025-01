Quotidiano.net - San Giovanni Bosco: La Vita e l'Eredità del Santo del 31 Gennaio

San: Lae l'deldel 31San, conosciuto anche come Don, è uno dei santi più amati e celebrati nella tradizione cattolica. Nato il 16 agosto 1815 a Castelnuovo d'Asti, in Italia, è noto per il suo lavoro con i giovani e per aver fondato la Società Salesiana. La sua festa si celebra il 31, giorno della sua morte nel 1888. Ladiè stata dedicata all'educazione e alla cura dei giovani, specialmente quelli più poveri e abbandonati. Fin da giovane, sentì una forte chiamata a servire Dio e, dopo essere diventato sacerdote, si impegnò a creare un ambiente accogliente e formativo per i ragazzi di strada di Torino. Questo impegno lo portò a fondare oratori e scuole che combinavano educazione religiosa e formazione professionale.