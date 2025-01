Ilveggente.it - Pronostico Parma-Lecce: sarà il remake dell’andata

è una partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.La classifica, dopo ventidue giornate, mette i brividi. Siachefanno infatti parte di quel gruppo di squadre che galleggia pericolosamente sulla zona retrocessione. Anzi, i ducali pur avendo totalizzato gli stessi punti dei salentini (20) dallo scorso turno sono precipitati al terzultimo posto. Fatale la seconda sconfitta nelle ultime tre giornate con il Milan: un match che la formazione di Fabio Pecchia sembrava avesse ormai in pugno, dal momento che fino al 92? i gialloblù erano in vantaggio 2-1.: possibile(Ansa) – Ilveggente.itNei minuti di recupero invece è arrivato il crollo, con i rossoneri che, approfittando delle fragilità difensive del, hanno ribaltato tutto, lasciando gli emiliani a mani vuote.