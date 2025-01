Oasport.it - Pattinaggio artistico, Conti Macii dopo l’argento agli Europei: “Meno pensiamo alle medaglie, più arrivano”

Una meda significativa. Non possono che essere soddisfatti Sarae Niccolòlo splendido argento conquistato ieri nella gara delle coppie ai Campionati2025 di, rassegna in fase di svolgimento a Tallinn.Gli allievi di Barbara Luoni hanno confermato di essere uno dei team più competitivi sul panorama mondiale raccogliendo per la quinta volta consecutiva un punteggio totale oltre quota 200 punti e riducendo al minimo possibile gli errori, in occasione del libero palesatisi solo nella sequenza triplo toeloop/doppio axel/doppio axel, viziata da un arrivo con step out dal cavaliere. Il metallonentale, il secondo della carrierail trionfo del 2023, certifica anche uno scatto in avanti in termine di approccio, come confermato dai diretti interessati in fase di commento:“Questo argento significa molto.