Oppini critico | Il problema della Juve parte un anno e mezzo fa e il punto principale è questo

di RedazionentusNews24, opinionista e tifoso bianconero, ha commentato il momento di crisintus: le sue dichiarazioni dopo il k.o. in Champions LeagueFrancescoha commentato ai microfoni di TMW il momento in casadopo la sconfitta contro il Benfica in Champions League. Le dichiarazioni dell’opinionista e tifoso bianconero:PAROLE – «Ilunfa. Si è voluto rifare completamente un qualcosa ma non erano macerie. C’erano problemi di costi ma era una squadra che veniva da tre qualificazioni Champions e la vittoria di una Coppa Italia. Si è scelto di prendere una strada rischiosa. E lo scorsoquando non vengono comprati i rinforzi a Allegri, si è capito che si voleva ripulire la squadra dalle mele marce. Hai sacrificato tanto diprogetto e ti trovi in una situazione peggiore di prima.