Ombre sotto Pechino. A cosa serve la nuova base sotterranea dell’esercito cinese

Qualsi muove vicino a, sopra ela terra. Alcune immagini satellitari diffuse dal Financial Times mostrano, a circa trenta chilometri a sud-ovest della capitale, un enorme sito di costruzione, presumibilmente riconducibile all’Esercito popolare di liberazione (Pla). Le indagini condotte sulle immagini rilevano che la costruzione è iniziata a metà del 2024 e che il cantiere copre attualmente un’area di oltre 600 ettari. Benché non sia stata attestata ufficialmente la presenza di militari, l’accesso blindato al sito, la portata dell’opera e l’assenza di esercizi commerciali temporanei (molto frequenti nelle vicinanze dei cantieri civili cinesi) lasciano poco spazio all’immaginazione circa il destinatario ultimo di questi lavori: le Forze armate. Come se non fosse abbastanza, la presenza attestata di almeno un centinaio di gru e di diverse zone di scavi in profondità segnalano che il cantiere, che già in superficie si estende per oltre quattro chilometri, ospiterà diversi livelli sotterranei.