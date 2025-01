Mister Movie | Bruno Barbieri lascia MasterChef? La verità dietro le voci

Leggi su Mistermovie.it

Negli ultimi giorni, si è diffusa sui social una notizia che ha fatto discutere i fan diItalia:lascerebbe il programma. Tuttavia, si tratta di una fake news. Il celebre chef resta saldo nel suo ruolo di giudice e non ci sarà alcuna sostituzione con lo chef Franco.davvero?La quattordicesima edizione del talent culinario è attualmente in onda su Sky Uno, con la produzione di Endemol Shine. La stagione, composta da 12 puntate e 24 episodi, ha preso il via il 12 dicembre 2024 e si concluderà il 27 febbraio 2025. La giuria resta invariata con, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, confermando il format ormai consolidato.Il video della fake news ha già totalizzato più di 500k di views e 38k di like https://vm.