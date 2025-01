Milan-Inter la grinta di Calhanoglu | il turco può partire titolare nel derby

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dalal. Sembrava dover prolungare il suo riposo oltre ile, invece, Hakansembra essere a disposizione di Simone Inzaghi: dopo i suoi infortuni prima all’adduttore e poi al soleo, il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo ad Appiano Gentile. Ed ora mette nel mirino il suo ritorno in campo., la GdS non esclude la titolaritàQuesta domenica, 2 febbraio, alle ore 18 a San Siro ci sarà il terzo atto della stagione deldio:. Partita che dirà moltissimo sul cammino delle dueesi di questa stagione. Ilper far scacciare gli ennesimi malumori, l’per confermare il bel periodo dopo la sconfitta in Supercoppa (proprio contro i rossoneri).Esattamente dalla finale di Riyad, quando gli uomini di Simone Inzaghi si sono fatti rimontare dai cugini, Hakannon ha più trovato il campo per via del susseguirsi di due infortuni che lo hanno tenuto a riposo.