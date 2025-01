Panorama.it - Milan, il mercato di gennaio confessa i disastri dell'estate

Comunque vada a finire la partita doppia (calcistica) trao e Rotterdam, il mese dipasserà alla storia come la più spettacolare auto confessione di fallimento di ogni tipo di strategia sportivaprecedente. Come stare sulle montagne russe, con i pilastria campagna di luglio e agosto picconati uno dopo l'altro. Uno stillicidio cominciato, in realtà, qualche ora prima Capodanno con l'esonero'allenatore scelto per interpretare un calcio dominante, raccogliendo l'eredità del quinquennio di Stefano Pioli. Il sacrificio di Paulo Fonseca non è bastato e il 'mostro'a cancellazione del pregresso ha preteso altre vittime sacrificali.A occhio solo Fofana, preso versando una ventina di milioni di euro al Monaco, si è salvato. Normale. Fino a che ha avuto fiato ed energie è stato tra i migliori insieme a quelli del2023 che pure era stato criticato e con esso il modo in cui Pioli aveva inserito i vari Pulisic, Reijnders e Musah.