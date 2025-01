Spazionapoli.it - Mercato Napoli, tempi stretto e colpo difficile: come stanno le cose con Saint-Maximin

Che ilpossa davvero andare a chiudere per Allan? Eccole, arrivano le ultime sull’affare per il francese. Il nome di Allanè emerso in queste ore per ildel. Ad oggi è uno dei nomi caldi, considerando che arrivare ad Alejandro Garnacho si è rivelato più complicato del previsto. L’argentino probabilmente non si muoverà da Manchester, anche per una rinnovata fiducia dimostrata anche pubblicamente da Ruben Amorim, allenatore dei red devils.Ilha provato ad aprire nuove porte. Una di queste porte in Belgio dove Francis Amuzu poteva andare al Gremio ma, con il sopraggiungere dell’interesse del, ha deciso di bloccare tutto ed aspettare la squadra partenopea. C’è ancora molto da fare e da capire, gli ultimi giorni disaranno molto intensi.