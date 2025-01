Tvplay.it - Mercato Napoli, colpo di scena: Manna va in Arabia, operazione a sorpresa

Nuovo nome per il: Giovannisi sta muovendo, inviata la richiesta di prestito al club arabo. Ultime ore caldissime di. Ilproverà a chiudere almeno due operazioni per cercare di completare la rosa a disposizione di Antonio Conte, al netto di quelle che sono state le uscite e di quelle che potrebbero essere da qui al termine della sessione invernale.Giovanni, direttore sportivo del, a bordocampo (LaPresse) Spazio.itRafa Marin, tanto per fare un esempio, è uno degli elementi che potrebbe salutarenegli ultimi giorni, ma tutto è legato alla possibilità di mettere le mani su un nuovo difensore. Pietro Comuzzo, in questo senso, è il primo indiziato a sbarcare all’ombra del Vesuvio: la Fiorentina vuole 40 milioni di euro, con il club azzurro chi si è avvicinato alla richiesta dei viola.