Dilei.it - Maria Tomba: “Cosa mi aspetto da Sanremo 2025? Niente, se non dare il massimo. Voglio brillare”

Leggi su Dilei.it

, classe 2002, è carica ed pronta persul palco dell’Ariston al Festival diinfatti è in gara al 75° Festival di, nella categoria Nuove Proposte con il brano Goodbye (good vibes) (L’Isola Degli Artisti / ADA Music Italy), un brano divertente e ironico ma con un messaggio molto importante, celebrare l’indipendenza, come lei stessa ci ha raccontato.ha conquistato il pubblico col suo talento incredibile e un’energia contagiosa, fin da quando a X Factor 2023 esordì dicendo: “Mi chiamoe sogno un tour mondiale che si chiamerà ‘è morta’ “. Il talent show le ha dato quella consapevolezza che oggi le permette di salire sul palco dell’Ariston e di godersi ogni momento di questa incredibile esperienza.Quanto sei emozionata all’idea di salire sul palco dell’Ariston?È un sogno! Da bambina guardavo il Festival e non avrei mai pensato di arrivarci.