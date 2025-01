Sport.quotidiano.net - Marcell Jacobs, debutto stagionale a Boston: orari e dove vedere la gara in tv

, 31 gennaio 2025 – Scatta l’ora deldi, che inaugurerà il proprio anno sportivo in occasione della terza tappa Gold del World Indoor Tour di scena adomenica 2 febbraio. '', I'm coming! Manca pochissimo alindoor”, ha commentato l’azzurro delle Fiamme Gialle sul proprio profilo ufficiale Instagram, “Sono pronto a dare il massimo e cominciare quest'anno al meglio!'' L’atleta italo-americano infatti farà il suo esordionella serata italiana di domenica, atteso da un doppio impegno nei 60 metri piani, previsti attorno alle ore 22:15, con l’obiettivo di conquistare la finale in programma attorno alla mezzanotte, ovvero nel tardo pomeriggio americano. Alla vigilia della prima uscita, il campione olimpico di Tokyo 2020 interverrà in conferenza stampa attorno alle ore 18 italiane al fianco del proprio principale rivale, ovvero l’atleta statunitense Noah Lyles in grado di ottenere la medaglia d’oro nei 100 metri piani durante i recenti giochi olimpici di Parigi 2024 e già vittorioso nella finale dei Mondiali indoor proprio durante lo scorso anno.