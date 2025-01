Ilrestodelcarlino.it - L'eroina morta per difendere l'Ucraina

Vogliamo condividere il ricordo di Maria Zaitseva, un'bielorussa,il 17 gennaio combattente in difesa dell'. Maria Zaitseva divenne famosa 5 anni fa, quando fu colpita da una granata lanciata dal regime bielorusso di Lukashenko ai manifestanti contro quella dittatura. Dopo essere stata curata per diversi anni nella Repubblica Ceca, aveva ripreso la sua lotta per la libertà ed i diritti andando a combattere con i fratelli ucraini contro l'invasione russa. Il 16 gennaio ha compiuto 24 anni, e il giorno dopo, nei pressi di Bakhmut è stata colpita ed uccisa dall'esercito russo. La ricordiamo con commozione, insieme ai 60 Bielorussi caduti inin quest'ultima ignobile guerra e la memoria la accomuna ai tanti patrioti mazziniani e garibaldini corsi e finiti tragicamente a difesa degli ideali imli in qualunque parte del mondo.