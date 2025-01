Lanazione.it - In fuga dopo lo scontro mortale. Rintracciato all’alba: ora l’interrogatorio

La Spezia, 31 gennaio 2025 – Verrà ascoltato questa mattina in carcere Nedad Sulemanovic il trentenne di origine bosniaca arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio stradale, omissione di soccorso e. Un quadro pesantissimo quello tracciato dagli inquirenti per l’uomo coinvolto nell’incidente stradale che l’altra notte è costato la vita a Giovanni Benassi. Stamani il gip Marinella Acerbi e il pubblico ministero Maria Pia Simonetti incontreranno l’arrestato in carcere a Villa Andreino per la convalida dell’arresto. Saranno presenti gli avvocati Luigi Fornaciari Chittoni e Cesare Bruzzi Alieti che hanno già incontrato il trentenne arrestato dai carabinieri qualche oral’incidente avvenuto all’incrocio tra viale Itale e viale San Bartolomeo. Uno schianto terribile tra la vettura condotta da Sulemanovic e quella sulla quale viaggiava Giovanni Benassi accompagnato dal figlio alla guida, moglie e nuora.