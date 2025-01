Ilgiorno.it - Il campetto da basket sarà demolito

Tra i residenti della frazione c’è chi sostiene che sia un elemento di disturbo, da eliminare, e chi invece vorrebbe mantenerlo in vita, previa riqualificazione. Per porre fine a una querelle che si trascina ormai da anni, il Comune di San Donato conferma la scelta di abbattere l’attuale campo dadi via unica Poasco per ricostruirlo ex novo un poco più in là, in via don Milani, all’interno di un’area multifunzionale che ospiterà anche una zona calisthenics e degli orti urbani. "Confermiamo la decisione di demolire e ricostruire, per dotare la frazione di un nuovo punto di aggregazione per persone di ogni età - rimarca l’assessore alle Opere pubbliche, Massimiliano Mistretta -. La posizione dell’attuale campo daè tra le più infelici e i continui rimbalzi della palla disturbano i residenti delle abitazioni vicine".