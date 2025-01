Bergamonews.it - Grumello, chiude lo storico Minimarket: “Qualcuno raccolga il nostro testimone”

del Monte. Adel Montelodi via Roma. Per Costante Zanini, titolare e pilastro del negozio, e per sua moglie Mirella, che accanto a lui ne costituisce il cuore e l’anima, non è stato per niente facile prendere questa decisione. Ma dopo molti rinvii e con il sopraggiungere di fisiologici acciacchi legati all’età sono arrivati alla consapevolezza che sia giusto godersi il meritato riposo dopo una vita di lavoro.L’attività ha aperto 51 anni fa e nel corso del tempo è cresciuta, si è consolidata e si è espansa. Tutto ha avuto inizio nel 1974, quando Angelo Zanini, padre di Costante, avviò una macelleria, sempre in paese, lungo la stessa strada, situata di fronte alla sede dell’attuale esercizio. Originario di Adrara San Martino, dove era agricoltore e aveva un allevamento di animali, diede vita a questo negozio a gestione familiare in cui la clientela poteva trovare le carni di sua produzione.