Fratellini finiscono in ospedale la scoperta dei medici è da brividi | cosa avevano subito

La madre e la nonna di un bambino di tre anni, attualmente ricoverato in rianimazione, sono state iscritte nel registro degli indagati dopo che il piccolo è stato portato al pronto soccorso di Cosenza con una grave infiammazione nelle zone intime. Questo rappresenterebbe il secondo ricovero del bambino, che già in passato era giunto incon evidenti ematomi e segni di violenza sul corpo. Fortunatamente, il piccolo sta migliorando, ma ihannoavvertito le autorità competenti per sospetti di maltrattamenti.Le due donne hanno ricevuto un provvedimento di allontanamento urgente dalla loro abitazione, con il divieto di avvicinarsi ai bambini, emesso dal pubblico ministero della Procura di Paola, sotto la direzione del procuratore Ernesto Sassano. Dovranno rispondere all’accusa di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali nei confronti dei loro due piccoli.