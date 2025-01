Ilfattoquotidiano.it - Francia, il capo della Gendarmeria avvisa: “Il Paese si deve preparare ad una aggressione armata”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un conflitto armato inè possibile. Per Hubert Bonneau, direttore generalenazionale, l’ipotesi del coinvolgimento diretto delin una guerra, dati i recenti sviluppi geopolitici, il conflitto in Ucraina, ma anche la politica estera annunciata da Donald Trump negli Stati Uniti, non solo è realistica, ma bisogna prepararsi: “Un’del santuario nazionaleessere presa seriamente in considerazione”, ha scritto, lanciando l’allerta, in una lettera interna del 19 gennaio, che Le Monde e l’agenzia France Presse hanno potuto consultare, e di cui hanno reso noti alcuni passaggi in settimana.“Il nostroè a un punto di svolta”, ha scritto Bonneau nella nota, secondo quanto riportato dai media francesi, ipotizzando la “possibilità di un impegno notevole” per il quale la“ha il dovere di prepararsi”, in particolare “rafforzando l’acquisizione e il mantenimento del know-how militare tattico e operativo”.