Fotografata la ragnatela della materia oscura

Un team di ricercatori dell’università Bicocca è riuscito a scattare una “fotografia” senza precedenti" che costituisce circa il 90%che c’è nell’universo. Utilizzando il Muse, spettrografo installato presso il Very Large Telescope dell’European Southern Observatory in Cile, il gruppo coordinato dai professori Michele Fumagalli e Matteo Fossati ha ottenuto le immagini di un "filamento cosmico" che si estende su una distanza di tre milioni di anni luce e unisce due galassie in formazione (contenenti, ciascuna, un buco nero supermassiccio). Risale a un universo giovane, due miliardi di anni rispetto agli attuali 13,787 circa. "Sotto l’effettoforza di gravità, ladisegna un’intricata trama cosmica composta da filamenti, alle cui intersezioni si formano le galassie più brillanti – spiega Fumagalli –.