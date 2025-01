Anteprima24.it - FOTO/ Folla a SBIG per accogliere il viceministro Cirielli: “Pronto alla presidenza della Regione”

Tempo di lettura: 3 minutiTeatro comunale gremito a San Bartolomeo in Galdo perildegli Esteri Edmondo, in occasione del convegno su “Il meridione e il Piano Mattei”. A fare gli onori di casa il Sindaco di San Bartolomeo in Galdo nonchè consigliere provinciale Carmine Agostinelli, accompagnato da una folta rappresentanza di sindaci del Fortore e non solo tra cui i primi cittadini di Baselice, Castelvetere in Valfortore, Castelfranco in Miscano, Fragneto L’Abate, Fragneto Monforte, Bonea, Bucciano oltre a numerosi amministratori comunali di San Marco dei Cavoti, Montefalcone, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, Paupisi, Montesarchio. Una kermesse, quella organizzata da Fratelli d’Italia, che evidenzia il lavoro sul territorio testimoniato dgrande presenza di militanti sintomo di fiducia e stima nei confronti del senatore Domenico Matera, leader del partito nel Sannio.