Fermi tutti cosa c’è lì Mattino 4 va in onda il servizio e Roberto Paoletti nota qualcosa di strano

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’ultima puntata settimanale di4 si è conclusa con una discussione accesa su un tema di grande attualità: la pericolosità di alcuni cani e la necessità di una regolamentazione più severa. Dopo gli ultimi casi di cronaca, Federica Panicucci ha introdotto l’argomento citando un tragico episodio avvenuto nel casertano, dove un uomo è stato trovato senza vita in casa, forse a seguito di un’aggressione da parte del suo cane.Nel corso della trasmissione, la conduttrice ha poi informato il pubblico di una proposta di legge attualmente in discussione, pensata per gestire con maggiore rigore la questione dei cani potenzialmente pericolosi. Sullo schermo dietro di lei è apparso l’inviato del programma, in collegamento con due ospiti. Tutto sembrava procedere normalmente finchéPoletti non ha fatto una segnalazione inaspettata, che ha colto di sorpresa il pubblico e i colleghi in studio.