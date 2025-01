Velvetgossip.it - Fedez e l’incredibile indiscrezione sul licenziamento della sua assistente

Negli ultimi giorni, il nome diè tornato al centro dell’attenzione mediatica, non solo per la sua carriera musicale, ma anche per questioni personali e professionali. Si parla di un presunto “divorzio” lavorativo tra il rapper e la sua storicaEleonora Sesana, una figura che ha ricoperto un ruolo fondamentale nella vita e nella carriera del cantante. Ma cosa è realmente accaduto? Le indiscrezioni circolano incessantemente, alimentate da voci e commenti di esperti del settore.Le indiscrezioni sul presuntoA lanciare il sasso nello stagno è stato il portale TPI, che ha ripreso un post di Alessandro Rosica sui social media. Rosica ha insinuato che Eleonora sia stata trattata malissimo e ha chiesto notizie sul suo attuale stato. “Ma in tutto ciò l’exdi, Eleonora, che fine ha fatto? Dove vive? Cosa fa? Poverina è stata trattata malissimo”, ha scritto Rosica, scatenando un dibattito tra i fan e i follower.